Estado inaugura obra de restauração da rodovia SC-407, entre Biguaçu e Antônio Carlos

Uma antiga reivindicação dos moradores de Biguaçu e Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, acaba de se tornar realidade. O Governdo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira, 3, a restauração da rodovia SC-407, entre os dois municípios. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira,

"É mais uma demanda de décadas sendo entregue pelo governo Carlos Moisés, que recebeu um estado com infraestrutura sucateada. Estamos executando projetos e obras estruturantes em todas as regiões de Santa Catarina, tirando a lama e a poeira da vida das pessoas. Porque entendemos que a infraestrutura deve estar a serviço das pessoas, levando dignidade e qualidade de vida aos catarinenses", comemorou Vieira.

A restauração do trecho foi realizada em 3,2 quilômetros - era um pedaço da rodovia que faltava ser restaurado na ligação de Antônio Carlos com a BR-101. Foram realizados serviços de recuperação e recapagem do asfalto. O valor do investimento do Governo do Estado foi de R$ 3,8 milhões.

“Eu só tenho a agradecer ao governador Carlos Moisés e ao secretário Thiago Vieira. Se hoje estamos realizando obras de infraestrutura que vão garantir mobilidade, segurança e que humanizam o nosso município é porque essa gestão não nos prometeu, mas nos trouxe recursos”, destacou o prefeito de Antônio Carlos, Geraldo Pauli.