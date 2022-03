Governador em exercício se reúne com a FGF na tarde desta quinta, dia 3

O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, se reúne, nesta quinta-feira (3/3), às 17h, com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), representantes dos Poderes e instituições envolvidas, para tratar sobre definições do Grenal.

A reunião ocorre no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini e será fechada. Ao final, o governador em exercício e o presidente da FGF, Luciano Hocsman, falarão com a imprensa em coletiva presencial.

Aviso de pauta

O quê: coletiva de imprensa após reunião com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF)

Quando: quinta-feira (3/3), a partir das 18h

Onde: Palácio Piratini