Cacique Guarani relata retirada de madeira ilegalmente da Terra Indígena do Guarita

O cacique da tribo Guarani da Terra Indígena do Guarita, que fica localizada em Linha Gengibre, interior de Erval Seco, procurou a imprensa para denunciar que pessoas estão retirando madeiras de forma ilegal das matas no território da comunidade indígena.

Segundo ele estão sendo retiradas madeiras nas proximidades da área habitada da comunidade indígenas em áreas que passaram por intensas queimadas recentemente. Ele afirma que já enviou oficio para as autoridades pedindo providência, mas que até o momento não recebeu nenhuma resposta.

No mês de janeiro e inicio do mês de fevereiro a comunidade indígena Guarani também sofreu com inúmeras queimadas que atingiram diversas matas nas cercanias de Linha Gengibre. O fogo foi tanto que uma grande parte da mata ficou danificada e em alguns momentos houve inclusive temor de que o fogo atingisse as casas.

Depois das queimadas, segundo cacique, foram registrados diversos flagras de pessoas que estão retirando as madeiras do meio da mata sem autorização para tal. A prática é crime ambiental.

