Começam obras de pavimentação do acesso a Ponte Preta, no Alto Uruguai

O governo do Estado iniciou as obras de mais uma ligação asfáltica no interior do Rio Grande do Sul. Desta vez, é Ponte Preta, no Alto Uruguai, que recebe máquinas e operários para a pavimentação da rodovia que dá acesso ao município.

Os serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – terão investimento de R$ 7,6 milhões do Tesouro Estadual. Com os recursos, serão concluídos quatro quilômetros restantes do total de 14 que ligam Ponte Preta a Barão de Cotegipe.

Ligação asfáltica deve ser concluída até o fim deste ano - Foto: Divulgação Daer

"Temos trabalhado com foco e seriedade para reduzir a lista de municípios gaúchos sem acesso asfaltado. Para isso, buscamos não só executar obras que estão com o contrato ativo, mas também atualizar projetos para a busca dos recursos necessários", afirma o secretário da Selt, Juvir Costella. "O acesso a Ponte Preta é mais uma importante demanda aguardada há décadas e que, hoje, tem condições técnicas e financeiras para ser entregue à comunidade."

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, estima que a ligação asfáltica seja concluída até o final de 2022. "No momento, os serviços estão na etapa que antecede a implantação da base do pavimento, conforme previsto em nosso cronograma", explica. "Com essa obra finalizada, a população de Ponte Preta poderá se deslocar com mais conforto e segurança a Erechim e outras cidades do Alto Uruguai", acrescenta Faustino.