Termo de cooperação garante 31 Núcleos de Inovação Tecnológica em escolas de educação profissional

Escolas de educação profissional do Estado terão 31 Núcleos de Inovação Tecnológica para o Mundo do Trabalho. Um termo de cooperação foi assinado entre Secretaria Estadual da Educação (Seduc), Superintendência da Educação Profissional (Suepro) e Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Ster).

A finalidade é garantir a compra de equipamentos de acordo com as qualificações que serão oferecidas pelas escolas técnicas, assim como implementar políticas públicas transversais de fomento à geração de trabalho. Serão destinados R$ 6 milhões para a aquisição de equipamentos nas áreas de eletrotécnica, eletromecânica, agronegócio, informática, edificações e administração.

A assinatura, realizada no gabinete da Seduc na quinta-feira (24/2), contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira; do secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Ronaldo Nogueira; do diretor de Inovação e Projetos, Jorge Imperator; e do superintendente da Suepro, Frederico Guedes.

No encontro, a secretária Raquel reforçou a importância da parceria entre secretarias. “Estamos trabalhando de forma integrada e harmoniosa para uma educação que esteja sintonizada com o espírito da época. Os polos dinâmicos e adaptados à realidade atual de educação técnica irão auxiliar para que se continue aprendendo ao longo da vida”, afirmou.

O secretário Nogueira elogiou o trabalho realizado pela Seduc na melhoria da qualidade da educação estadual e reforçou a importância dos 31 polos de inovação que serão distribuídos pelas 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). “Será um grande case de sucesso. Estou muito contente em fazer parte deste grande momento de aproximação. A capacitação profissional é uma das grandes necessidades do jovem”, disse.