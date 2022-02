No Rio, grupo faz manifestação pela paz entre Rússia e Ucrânia

Um grupo de cerca de 80 pessoas, formado por ucranianos, russos e brasileiros, portando cartazes, participam hoje (28) de uma manifestação pacífica em frente ao Consulado da Rússia, no Leblon. O empresário e chef Romano Tseplik, conhecido como Romano Russo e morador há muitos anos no Brasil, onde tem restaurante de comida típica russa e ucraniana, disse à Agência Brasil que “é uma manifestação pacífica, sem nenhuma provocação”.

Os manifestantes defendem sua posição contrária à guerra entre os dois países e querem a paz. Romano Tseplik ainda não sabe se a manifestação terá desdobramentos. “Hoje é o primeiro dia. Vamos ver no que dá”. Ele tem parentes tanto na Ucrânia, como na Rússia. Tseplik nasceu no Cazaquistão, território que integrava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), extinta em 1991, e está preocupado com o que pode acontecer a seus familiares.

No Consulado da Rússia, disseram à Agência Brasil que não podiam fornecer informação nenhuma nem comentar sobre a manifestação.