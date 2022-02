Governador visita escola beneficiada por investimento em novos mobiliários

Os 340 alunos da instituição foram beneficiados com novos conjuntos de mesa e cadeira, investimento com recursos do Fundeb - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite visitou, ao lado da secretária da Educação, Raquel Teixeira, nesta sexta-feira (25/2), a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Sarmento Leite, no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre. Os 340 alunos da instituição foram beneficiados com o investimento de novos mobiliários, compostos por conjuntos de mesa e cadeira modelo padrão e infantil.

“Depois destes dois anos difíceis de pandemia, estamos voltando para as aulas presenciais, é importante que vocês se empenhem e ajudem os professores para acompanhar o ritmo e recuperar o conteúdo o mais rápido possível, recuperar esse tempo. Contamos com vocês também para cuidar das novas mesas e cadeiras, que são utilizadas por alunos de outros turnos e também serão aproveitadas pelas próximas turmas”, disse Leite aos estudantes.

Com um investimento de R$ 10,7 milhões, o governo do Estado entrega, em 2022, novos mobiliários para 190 escolas estaduais. São 15 mil conjuntos de mesa e cadeira para alunos, 1,2 mil conjuntos de mesa e cadeira para alunos modelo infantil, 600 conjuntos de mesa e cadeira para professores e mais 100 mesas ajustáveis para portadores de necessidades especiais. Os recursos são provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A iniciativa visa atender a uma demanda das escolas que requisitaram a aquisição de novos móveis escolares.

Governo do RS adquiriu 90 mil chromebooks, investimento de R$ 165 milhões para beneficiar 2.376 escolas estaduais - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Durante a visita, foram entregues 30 chromebooks para uso dos alunos nas dependências da escola. A iniciativa busca qualificar o ambiente digital da comunidade escolar e fortalecer a inserção da tecnologia nas instituições de ensino. Ao todo, o governo do Estado adquiriu 90 mil aparelhos – investimento de R$ 165 milhões, para beneficiar 2.376 escolas estaduais. Em 2021, foram distribuídos 50 mil chromebooks para docentes regentes de classe e coordenadores pedagógicos, com valor investido de R$ 83,6 milhões.



“A escola que está nascendo hoje usa e vai usar cada vez mais a tecnologia. A neurociência já demonstrou que a aula expositiva é de uma aprendizagem muito baixa. Por isso, nós falamos nas metodologias ativas. É a mente do aluno trabalhando. O estudante aprende mais quando está pensando. Então, com o uso destes 90 mil chromebooks que estão sendo entregues, nós teremos aulas diversificadas e recursos pedagógicos muito valiosos. Esta é a grande mudança que estamos construindo neste retorno: a competência cognitiva articulada com a competência socioemocional e a combinação do conhecimento teórico com a prática”, disse a secretária Raquel.

Em relação a entrega dos novos mobiliários, a Seduc também atendeu, no fim de 2021, a demanda das escolas indígenas da rede estadual de ensino. Com investimento de R$ 400 mil, foram adquiridos 81 conjuntos de mesa e cadeira para alunos modelo infantil, mais 500 conjuntos de mesa e cadeira e 44 conjuntos de mesa e cadeira para professores. Ao todo, foram beneficiadas 21 escolas com recursos do Fundeb.