Relator afirma que exploração de jogos vai aumentar arrecadação tributária no Brasil; acompanhe

Felipe Carreras, relator do projeto - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

Relator em Plenário da proposta que legaliza os jogos no Brasil (PL 442/91), o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) destacou que o projeto vai trazer benefícios arrecadatórios e injetar recursos para o desenvolvimento de políticas públicas de estados e municípios.

“A regulação do mercado deverá permitir a elevação da arrecadação tributária com a exploração de jogos e apostas, assegurando mais recursos para implantação e desenvolvimento de políticas públicas sociais para estados e municípios, representando reforço ao nosso federalismo fiscal”, disse.

Segundo o texto em análise no Plenário, os jogos poderão ser explorados por instituições físicas ou virtuais por meio de autorização e licenças.

Carreras ressaltou ainda a criação do cadastro de proibidos, com as pessoas proibidas de frequentar ambientes de jogos. “O objetivo é a prevenção e a proteção dos apostadores”, disse.

Assista ao vivo

Mais informações a seguir