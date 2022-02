Câmara analisa projeto que autoriza SUS a aplicar remédios com indicação diferente da aprovada pela Anvisa; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia da sessão deliberativa desta quarta-feira e analisa agora o Projeto de Lei 1613/21, do Senado Federal, que permite ao Sistema Único de Saúde (SUS) receitar e aplicar remédios com indicação de uso diferente da aprovada pela Anvisa se isso for recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

O texto-base foi aprovado em dezembro do ano passado e os deputados precisam votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de retirar trechos do texto.

Segundo o substitutivo, devem ser demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a efetividade e a segurança do medicamento para o novo uso, com padronização em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

