Formalizado na Câmara, partido União Brasil tem a maior bancada

O partido União Brasil, resultante da fusão do PSL com o DEM, foi formalizado na Câmara dos Deputados e conta com a maior bancada: 81 integrantes. Antes da fusão, o PSL tinha a maior bancada, com 55 deputados. O segundo lugar permanece com o PT, com 53 deputados. O deputado Elmar Nascimento (UNIÃO-BA) será o líder do partido.

Nas eleições de 2018, 30 partidos elegeram representantes para a Câmara dos Deputados. Com a fusão recente e outras incorporações e trocas de legenda, o número de siglas caiu para 23.

Em 2019, quando a cláusula de barreira passou a vigorar, houve a incorporação do Partido Republicano Progressista (PRP) ao Patriota; e do Partido Pátria Livre (PPL) ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). No ano passado, o TSE aprovou o pedido de incorporação do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) ao Podemos (Pode).

Liderança

Segundo Elmar Nascimento, a busca do diálogo será a característica principal do seu trabalho à frente da bancada. Sobre os parlamentares dos dois partidos que se uniram no União Brasil, o líder afirma que eles contribuíram para o debate de ações voltadas para a população ao longo desta legislatura.

Entre elas, cita a geração de emprego por meio da desoneração da folha de pagamentos e do apoio às micro e pequenas empresas, saneamento básico e educação por meio do Fundeb, entre outros.

“Em 86,4% das votações nominais da Casa, DEM e PSL votaram de forma muito semelhante”, afirma Elmar, referindo-se a levantamento divulgado em outubro de 2021. Agora, para o líder do União Brasil, um novo desafio se impõe para os debates na Câmara e a solução para ele passa por medidas para conter a inflação.