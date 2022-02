Em Brasília, governador discute ações para mitigar efeitos da estiagem com a ministra Tereza Cristina

O governador Carlos Moisés foi a Brasília nesta quarta-feira, 23, para um encontro com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura e Pecuária, com o objetivo de tratar das ações para mitigar os efeitos da estiagem que afeta Santa Catarina, especialmente no Grande Oeste. Segundo o governador, já são mais de 100 municípios com decretos de emergência vigentes por conta da falta de chuvas.

“Viemos trazer para a ministra as dificuldades que o setor passa em Santa Catarina. Contamos com o apoio do Governo Federal neste enfrentamento. O Governo do Estado e os municípios estão investindo e trabalhando para amenizar os prejuízos da estiagem em Santa Catarina. Praticamente todas as cidades estão sendo afetadas. Com o Programa SC Mais Solo e Água, estamos investindo R$ 350 milhões em medidas de resiliência hídrica”, disse Carlos Moisés.

A ministra afirmou que conhece a ansiedade do setor, tanto em Santa Catarina quanto nos estados vizinhos. Segundo ela, o Governo Federal irá reabrir em breve os créditos do Plano Safra para os produtores rurais. Além disso, ela informou que novidades sobre o assunto serão divulgadas em breve.

“Espero ter notícias boas o quanto antes para aqueles que estão esperando as medidas que o Governo Federal vai tomar para atender todos que passam por esse período tão sofrido de estiagem. Ontem mesmo me reuni com as bancadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e todos estão muito preocupados”, disse a ministra.

Segundo a Defesa Civil do Estado, 125 municípios já decretaram emergência por conta da estiagem.