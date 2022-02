Governador participa do 26º Show Tecnológico Copercampos e assina convênio para implantação da Central de Reprodução Bovina

O governador Carlos Moisés participou da abertura oficial do 26º Show Tecnológico Copercampos, em Campos Novos, no Meio-Oeste, na manhã desta terça-feira, 22. No ato, o chefe do Executivo estadual assinou convênio com o município para aquisição de equipamentos laboratoriais para implantação da Central de Reprodução Bovina, com recursos de R$ 250 mil. Também entregou contratos dos programasReconstrói SCeSC Mais Solo e Águaa agricultores. As gerências das Epagri de Capinzal, Ibicaré e Zortéa receberam veículos, que irão apoiar as ações de extensão rural na região.

O governador destacou a organização do Show Tecnológico Copercampos e a importância do agronegócio na economia catarinense, responsável por quase 70% de toda exportação e por mais de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. “O Governo do Estado é parceiro de quem produz. Estamos fazendo os maiores investimento da história na Agricultura. Santa Catarina é gigante na capacidade de produção pela força do homem, da mulher do campo, da indústria e da tecnologia agregada. Aqui conseguimos reunir toda essa força da cadeia produtiva” disse Carlos Moisés, que também enalteceu os trabalhos das cooperativas catarinense.

O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, salientou que a Central, a primeira no Estado, conta ainda com a parceria do município, da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, Coperativa Regional Agropecuária de Campos Novos - Copercampos e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina – Faesc.

“A intenção com a Central é atuar na melhoria genética do rebanho, o que irá trazer um grande benefício para a pecuária catarinense. Campos Novos fica numa região central e poderá atender a demanda de todas as regiões”, pontuou o secretário da agricultura, que também destacou os programas para minimizar os efeitos da estiagem e ajudar o agricultor catarinense.

O laboratório deve ser administrado pela Unoesc e contará com tecnologias de última geração para atender aos produtores rurais de Santa Catarina. A estrutura tornará possível produzir mais de 100 embriões bovinos por semana, aumentando a qualidade genética do rebanho e a rentabilidade da pecuária.

“O agronegócio é um dos alicerces que precisamos manter, é o que faz nossa cidade ser tão importante no cenário nacional, um celeiro de produtividade, o maior produtor de grãos de Santa Catarina. Muita gratidão pelo que o Governo do Estado está oferecendo para nosso município. Temos ainda grandes desafios, mas estamos evoluindo com muitos projetos que contam com o apoio do governador Carlos Moisés”, enfatizou o prefeito de Campos Novos, Silvio Alexandre Zancanaro.

Apoio ao produtor rural

Nas regiões de Campos Novos e Concórdia 149 agricultores estão sendo atendidos pelo programa Reconstrói SC, totalizando R$ 1,4 milhão em recursos. Representando os produtores, Paulo dos Santos Walter, de Campos Novos, assinou simbolicamente o contrato. Com os recursos de R$ 10 mil o agricultor financiou sementes de pastagens e fertilizantes.

“Com a estiagem ficamos sem pastos para os nossos animais. As vacas leiteiras estão sendo alimentadas com a silagem e ração. É uma dificuldade muito grande. O custo aumentou e a produtividade baixou. Esses recursos vêm nos ajudar, chega em uma boa hora. Só temos a agradecer pelo apoio”, afirmou o agricultor Paulo.

Neste ano, o Programa Reconstrói SC conta com recursos de R$ 50 milhões que atendeu a 5 mil agricultores. Eles têm acesso a financiamentos de até R$ 10 mil, sem juros e com cinco anos para pagar. Caso o pagamento seja feito em dia, há um desconto de 50%. Os recursos são para atender aos produtores atingidos por qualquer evento extremo ou condição climática adversa.

Também de Campos Novos, Miguel Della Libera e sua esposa Jucelia Buffon Della Libera aderiram ao programa SC Mais Solo e Água. Com R$ 11,8 mil, o casal vai fazer o sistema de armazenamento de água, motobomba e instalação de rede para distribuição de água na propriedade.

O Programa SC Mais Solo e Água aporta recursos para estruturar a captação, armazenamento e distribuição de água no meio rural catarinense. Pelo programa, foram apoiados no ano passado, nas regiões de Campos Novos e Concordia, 409 propostas totalizando R$ 14,77 milhões.

Preservação, evolução e tecnologia

Após a abertura do evento, o governador Carlos Moisés, acompanhado da presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, e de outras autoridades visitou a estação experimental da Epagri, que apresenta o trabalho de pesquisa e de inovação desenvolvido em todo o estado.

O gerente da Estação Experimental da Epagri de Campos Novos, Maykol Ouriques, explicou que os espaços demonstrativos apresentam aos produtores desde a importância do planejamento da propriedade até as tecnologias desenvolvidas pela pesquisa que ajudam a melhorar os sistemas produtivos. Como atividades principais citou a agregação de valor para agroindústria, pecuária leiteira, produção de hortaliças com sistema de cultivo protegido, sustentável e plantio direto, além de grãos onde apresentam os cultivares, testes e tecnologias para o agricultor armazenar o produto.

“Cada tecnologia aplicada é atrelada a uma polícia pública disponível pela Epagri através do Governo do Estado. Isso preconiza uma melhor qualidade de vida do agricultor e também mais rentabilidade”, informou Maykol.

Ainda no espaço da Epagri os produtores podem conferir o funcionamento e obter dados em tempo real da Rede de monitoramento climático que conta com mais de 300 estações meteorológicas automáticas

A feira

O 26º Show Tecnológico Copercampos segue até a quinta-feira, 24, e reúne mais de 160 expositores, das áreas de sementes, pecuária, suinocultura, máquinas e implementos agrícolas, veículos, prestadores de serviços e instituições financeiras. A expectativa é receber 17 mil pessoas.

“Promovemos o Show Tecnológico Copercampos para possibilitar a todos os agricultores de nossa região de atuação, conhecimentos para inovar e principalmente, ter sustentabilidade no campo. Aqui apresentamos tecnologias, reunimos profissionais renomados, pesquisadores e instituições, para despertar conhecimentos sobre todas as atividades agropecuárias de nossa região”, ressaltou o diretor presidente Luiz Carlos Chiocca.

Autoridades no ato

Acompanharam o ato o deputado estadual, Romildo Titon, diretor vice-presidente da Copercampos, Cláudio Hartmann, secretário Geral de Governo, Coronel Márcio Ferreira, presidente da Cidasc, Júnior Kunz, vice-governadora, Daniela Reinehr, diretor da Unoesc de Campos Novos, Diego Gadler, presidentes de cooperativas de Santa Catarina, outras autoridades e comunidade.