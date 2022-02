Pavilhão da Agricultura Familiar na Festa da Uva conta com 40 empreendimentos

O símbolo da Festa Nacional da Uva, que se iniciou sexta-feira (18/2) em Caxias do Sul, é a uva, como o próprio nome do evento diz. No entanto, o pavilhão da agricultura familiar que funciona na feira apresenta diferentes tipos de produtos bastante característicos da gastronomia e da cultura da região da Serra e de todo o Estado.

Com apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o pavilhão da agricultura familiar da 33º Festa Nacional da Uva conta com a exposição de 40 empreendimentos ligados ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf).

A estrutura funciona junto à Praça de Alimentação. Entre os expositores, estão 30 agroindústrias, sete empreendimentos de artesanato e três de plantas, oferecendo produtos variados produzidos em 28 municípios. No local, os visitantes podem adquirir embutidos, mel, cachaças, vinhos, pães, biscoitos, queijos, massas, sucos, cuias, facas artesanais, plantas, flores e outros itens.

Aberta oficialmente na sexta-feira, a Festa da Uva segue até 6 de março. De segunda a quinta-feira, o horário de funcionamento é das 11h às 22h, e às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 22h. Para acessar a festa e seus atrativos, como shows e desfiles, é necessário apresentar o comprovante de vacinação (acima de 18 anos) e usar máscara.

O espaço das agroindústrias familiares é organizado pela Seapdr, Emater/RS-Ascar e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS).