Navio transportando quase 4 mil carros da Audi, Bentley, Lamborghini pega fogo no Oceano Atlântico

Um cargueiro contendo carros do modelo Porsche, Audi, Lamborghini e Bentley, que viajava para os Estados Unidos, pegou fogo na quarta-feira (16), na costa portuguesa, e está à deriva no Oceano Atlântico.

A embarcação, de bandeira panamenha, havia partido do porto de Emden, na Alemanha, onde a Volkswagen tem uma fábrica. O incidente aconteceu na região do Arquipélago de Açores.

Havia 22 tripulantes no navio e todos foram retirados quando o fogo começou. De acordo com a Marinha de Portugal, não há feridos. As informações são do jornal alemão Handelsblatt.

O número exato de veículos dentro da embarcação não foi confirmado até o momento, mas de acordo com um e-mail vazado da Volkswagen dos Estados Unidos, há pelo menos 3,9 mil carros no navio. Destes Cerca de 1,1 mil seriam da Porsche e 189 da Bentley, de acordo com um porta-voz das marcas.

Os clientes que tinham comprado carros que estão no cargueiro estão sendo contatados pelos respectivos revendedores. Alguns compradores expressaram sua decepção nas redes sociais.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, mas de acordo com informações preliminares, o fogo começou em um dos convés onde os veículos estavam alocados.