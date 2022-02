Calendário escolar 2022 da rede estadual começa oficialmente na segunda (21)

As aulas da rede estadual de ensino no ano letivo de 2022 ocorrem de forma 100% presencial, sem revezamento e começam na próxima segunda-feira (21/2), conforme a Portaria 300/2021. Para a retomada das atividades, todas as orientações sanitárias de prevenção à Covid-19 destinadas à rede estadual de educação do Rio Grande do Sul estão disponíveis no sitecoronavirus.rs.gov.br/ensino. A modalidade de ensino remoto ficará restrita apenas aos alunos que tiverem as devidas e expressas indicações médicas.

Entre as orientações, estão a obrigatoriedade do uso de máscara nas instituições de ensino, de ambientes ventilados e de higienização constante das mãos, além da recomendação de distanciamento social quando possível.

O ano letivo de 2022 será dividido em quatro bimestres. Este formato permitirá que o planejamento pedagógico tenha uma organização mais efetiva, com maior capacidade de resposta neste momento de recuperação das aprendizagens.

O recesso escolar ocorrerá de 25 a 31 de julho, o início do segundo semestre está marcado para 1º de agosto e o ano letivo terminará em 16 de dezembro.

Carga horária

A carga horária mínima necessária para cumprimento do ano letivo e da matriz curricular específica de cada etapa e respectivas modalidades de ensino será de:

Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 800 horas

Ensino Fundamental – Anos Finais: 833 horas

Ensino Médio Diurno e Noturno: 1.000 horas

Escolas em Tempo Integral: 1.400 horas

Modalidades Semestrais de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Curso Normal Aproveitamento de Estudos: 400 horas

Ensino Médio Gaúcho

Como novidade para o ano letivo de 2022, ocorre a implementação do Ensino Médio Gaúcho, em seu novo formato, em todas as turmas de 1º ano. A iniciativa abrange cerca de 1.100 escolas e em torno de 100 mil alunos.

Em 2022, pela proposta, a carga horária total é de 1.000 horas. O novo modelo contempla 800 horas de Formação Geral Básica e mais 200 horas dos componentes obrigatórios que fazem parte dos itinerários formativos.

Nessa etapa, o aluno tem as disciplinas de formação geral: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Artes, entre outras, além de carga horária destinada a seu Projeto de Vida, sua relação com o Mundo do Trabalho e com a Cultura e Tecnologias Digitais.

No segundo ano, que iniciará em 2023, depois de o aluno trabalhar seu Projeto de Vida, ele poderá optar por Itinerários Formativos que contemplem seus interesses e anseios profissionais.

O Ensino Médio Gaúcho, em seu novo formato, surgiu como uma proposta para a renovação de oferta de educação aos jovens brasileiros e visa aproximar as escolas da realidade dos estudantes, com a atualização da etapa por parte das novas demandas e complexidades dos dias atuais. Entre seus objetivos, estão o protagonismo do estudante e a permanência escolar por meio de aprendizagens significativas.