Prêmio Talento Universitário tem inscrições prorrogadas até dia 21

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) prorrogou para 21 de fevereiro o período de inscrições para o 2º Prêmio Capes Talento Universitário. Interessados têm até as 23h59 da próxima segunda-feira (21) para acessar o site da premiação e participar. A instituição oferece R$ 5 mil para cada um dos mil estudantes com maiores notas.

O público-alvo é formado por estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 ou 2020 e ingressaram na educação superior em 2021. Eles devem estar regularmente matriculados em curso de graduação, presencial ou a distância, em instituição de educação superior pública, privada ou militar. Não podem ter débito com a Capes, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou outras agências de fomento.

A avaliação tem 80 questões de múltipla escolha, todas sobre conhecimentos gerais, e será aplicada em 20 de março. Os locais do exame serão divulgados a partir do dia 3 do próximo mês.

O 2º Prêmio Capes Talento Universitário receberá até 44 mil inscrições. A premiação também pretende subsidiar estudos e pesquisas da instituição para a formulação de políticas públicas de educação superior. O resultado será divulgado a partir de abril.

*Com informações da Capes.