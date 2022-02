Sobe para 257 mil o número de propriedades atingidas pela estiagem no Estado

Cerca de 257 mil propriedades foram atingidas pelos efeitos da estiagem no Estado, conforme a terceira edição do Boletim Evento Adverso – Efeito da Estiagem nas Principais Atividades Agrícolas do Rio Grande do Sul, com informações apuradas entre 25 de janeiro e 4 de fevereiro nas unidades operativas da instituição. Os dados foram divulgados no sábado (12/2) pela Emater/RS-Ascar, prestadora de serviço da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). O boletim anterior, publicado em 24 de janeiro, apontava 253 mil propriedades afetadas.

O número de produtores atingidos no cultivo de milho ultrapassou os 98 mil, acréscimo de quase 5 mil com perdas na sua produção em relação ao último levantamento. Em soja, são cerca de 88 mil produtores com redução na produtividade. Ainda se enfatiza o elevado número de produtores de leite, 33,1 mil, com dificuldades na produção. O boletim revelou uma queda de captação de 2,4 milhões de litros de leite por dia no Estado. Em torno de 17,3 mil famílias também têm dificuldades ao acesso à água.

Segunda estimativa da Safra de Verão

A segunda estimativa da safra de verão 2021/2022 apontou uma redução de produção nas culturas em relação à projeção inicial e uma mensuração de perdas econômicas baseada no preço do produto divulgado em Cotações Agropecuárias em 10 de fevereiro.

Segundo o levantamento, na cultura do milho a produção deve ser de 2,7 milhões de toneladas, uma redução de 54,7% em relação à estimativa inicial (6,1 milhões de toneladas). O tombo no volume a ser colhido representa uma perda econômica calculada em R$ 5,2 bilhões.

A produção da soja ficou projetada em cerca de 11,1 milhões de toneladas, 43,8% a menos que o estimado inicialmente (19,9 milhões de toneladas). A perda econômica fica em mais de R$ 27,8 bilhões.

