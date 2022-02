Secretaria da Educação abre novo período de pré-matrículas para alunos do Ensino Médio

Para dar oportunidade que estudantes do Ensino Médio retornem às escolas da rede estadual, a Secretaria da Educação (Seduc) disponibiliza um novo período de pré-matrículas especialmente para esse público entre 10 e 17 de fevereiro.



A iniciativa visa evitar a evasão escolar em função das perdas de aprendizagem causadas pela pandemia e incentivar a volta dos jovens aos estudos.

As inscrições acontecem de forma on-line diretamente nosite da Seduc. Basta clicar na aba Serviços e Informações e selecionar o item “Chamada pública escolar”.

PARA FAZER PRÉ-MATRICULA, CLIQUE AQUI

Para a matrícula ser efetivada, o estudante que realizar a pré-matrícula no site precisará comparecer à escola presencialmente levando a documentação exigida.

Documentos

*Certidão de nascimento do aluno ou RG, comprovante de escolaridade

*Comprovante de residência do responsável; RG do responsável

Cronograma

10/2 a 17/2– pré-matrícula pelo site da Seduc

23/2– Designação das escolas

23/2 a 28/2– Matrículas presenciais nas escolas designadas

Calendário letivo 2022

Conforme a Portaria 300/2021, as aulas na rede pública estadual no ano letivo de 2022 ocorrem no modelo presencial e começam em 21 de fevereiro e se encerram em 16 de dezembro.

O ano letivo de 2022 será dividido em quatro bimestres. Este formato permitirá que o planejamento e as intervenções pedagógicas tenham um melhor acompanhamento e, consequentemente, maior efetividade.

Ações de apoio à permanência na escola

Com o intuito de garantir a permanência dos estudantes em sala de aula, evitar evasão escolar e recuperar as perdas de aprendizagem causadas pela pandemia, a Secretaria da Educação tem realizado, desde 2021, uma série de medidas para qualificar a oferta de ensino público gaúcho de forma mais inclusiva e equitativa e capacitar os profissionais envolvidos.

Entre as iniciativas, estão a Bolsa Todo Jovem na Escola, que garante auxílio financeiro aos alunos no valor de R$ 150 mensais creditados no Cartão Cidadão da família e atende estudantes de Ensino Médio com um investimento total de R$ 180 milhões até dezembro de 2022; o Programa Merenda Melhor, que aumenta em 166% o repasse da alimentação escolar e garante a oferta de refeições quentes todos os dias da semana; e o Livre para Aprender, que realiza o repasse de recursos de modo a garantir a aquisição de absorventes higiênicos pelas unidades escolares, a promoção do bem-estar dos estudantes e a prevenção do absenteísmo e prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar por motivos relacionados à pobreza menstrual.