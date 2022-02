SP anuncia 40 mil vagas de qualificação profissional para jovens

O governo de São Paulo abriu 40 mil vagas em cursos de qualificação profissional para jovens de 14 a 24 anos, com ensino fundamental completo. As aulas devem ser iniciadas no dia 14 de março.

Os cursos têm 120 horas de duração e fazem parte do programa Novotec Expresso. Eles serão aplicados nos formatos presencial e remoto. Serão 38 opções de cursos para alunos do ensino médio de escolas estaduais, das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e para jovens com ensino fundamental completo de até 24 anos.

Os estudantes que estejam matriculados no ensino médio da rede estadual poderão receber um auxílio no valor de até R$ 600, dividido em quatro parcelas mensais.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do Novotec, fazer um cadastro e, na tela de inscrição, selecionar o município de interesse. O período de inscrições inicia hoje (9) e segue até o dia 25 de fevereiro.