Palestra motivacional marca início do ano letivo para servidores da rede municipal de ensino

As atividades do ano letivo para os professores e demais servidores da rede municipal de ensino de Tenente Portela tiveram início nesta segunda, 7, com a realização de uma palestra motivacional. O evento ocorreu nos turnos da manhã e tarde na sede da AABB e contou com a presença do prefeito em exercício, Leônidas Balestrin.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto teve por objetivo oportunizar um momento de integração e uma dose a mais de otimismo para os servidores das escolas municipais. A palestra foi ministrada por Sandro Libardoni, portelense que tem se destacado há vários anos na realização de eventos motivacionais.

Conforme a titular da pasta, Gicelda Berghetti Denes, o evento também representou a valorização do quadro de servidores, que se prepara para receber os alunos a partir da próxima segunda, 14, quando começarão as aulas de rede municipal.

