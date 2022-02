União Frederiquense vence e sai da zona de rebaixamento do Gauchão 2022

Time do técnico Daniel Franco está na décima posição da chave única do Gauchão 2022 (Foto: Thiago Henrique | União-FW)

Com um gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, o União Frederiquense fez 2 a 1 no Juventude e garantiu a primeira vitória no Gauchão 2022. A partida foi disputada na noite do domingo (6/2), na Arena em Frederico Westphalen.

Com o resultado, o Leão da Colina chegou aos quatro pontos e saiu da zona de rebaixamento. O time do técnico Daniel Franco está na décima posição da chave única.

Na quinta rodada da fase classificatória, o União Frederiquense visita o São Luiz de Ijuí. O confronto no estádio Dezenove de Outubro começa às 18 horas da quarta-feira (9/2).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.