Futebol Feminino: semifinais da Supercopa do Brasil são definidas

Foram definidas neste domingo as semifinais da Supercopa do Brasil de futebol feminino, após o Flamengo derrotar o Esmac, por 2 a 0 no estádio Luso Brasileiro, e o Corinthians bater o Palmeiras, por 3 a 0 na Neo Química Arena.

Classificação rubro-negra

Jogando sob o olhar da técnica da seleção feminina, a sueca Pia Sundhage, o Flamengo bateu o Esmac com gols de Darlene e Duda. Na próxima fase o time da Gávea terá pela frente o Grêmio, que derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, na última sexta-feira (4), pela primeira fase da competição. O jogo das semifinais será na próxima quarta-feira (9), a partir das 15h30 (horário de Brasília) no estádio Luso Brasileiro.

As Malvadonas estão ????!



Vitória no clássico

Já o Corinthians avançou na Supercopa ao bater o Palmeiras por 3 a 0 graças a gols de Gabi Portilho, Tamires e Jaqueline. Agora, o Timão tem pela frente o Real Brasília (que suoperou o Internacional por 1 a 0 na última sexta), na quarta, a partir das 18h, no Parque São Jorge.