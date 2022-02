Argentina supera Brasil nas semifinais da Copa América de futsal

Com gol do artilheiro Rodrigo Rodrigues, Azulão vence e segue 100%

Em jogo muito equilibrado, CSA bate CRB no primeiro clássico do ano

Tigre aproveita nervosismo do adversário e sobe na tabela do Estadual

Em jogo de cinco gols, Vila Nova vence clássico com Atlético-GO

Cruzeiro vira sobre Caldense e assume ponta do Mineiro

Raposa cresce na etapa final e garante vitória com gol de Edu no fim