Em jogo muito equilibrado, CSA bate CRB no primeiro clássico do ano

O CSA saiu vitorioso no primeiro clássico do campeonato alagoano de 2022. Jogando no estádio Rei Pelé, o Azulão fez 1 a 0 no CRB pela 3ª rodada do torneio. O gol do jogo saiu logo aos cinco minutos de partida. Felipe Augusto cruzou, Lucas Barcelos bateu e forçou o goleiro adversário a ceder o rebote. Foi aí que chegou o atacante Rodrigo Rodrigues para bater forte e balançar as redes.

Depois o jogo seguiu bastante equilibrado. No primeiro tempo, cada um dos times acertou uma bola no travessão adversário. Na etapa final foram duas expulsões: o meia Gabriel, pelo CSA, e o lateral Guilherme Romão, pelo CRB. Além dos cartões, cada time teve duas chances. Porém, o placar não foi mais alterado.

Com o resultado o Azulão segue com 100% de aproveitamento no torneio e lidera com nove pontos. Já o CRB caiu uma posição e é o 4º com quatro pontos. Na próxima rodada do estadual, na quinta-feira (24), o CRB visita o lanterna Jacyobá. Já o CSA, no sábado (26), visita o vice-líder Asa em Arapiraca. Porém, antes disso o CSA jogará pela Copa do Nordeste contra o Floresta, na terça-feira (8), no estádio Rei Pelé. Um dia depois, também pelo torneio regional, o CRB visita o Campinense.