União Frederiquense perde o segundo jogo consecutivo no Gauchão 2022

O início da caminhada do União Frederiquense no Gauchão 2022 não é bom. Dos nove pontos disputados, a equipe conquistou apenas um – empate em 1 a 1 na estreia contra o Novo Hamburgo. As derrotas fora de casa para Internacional e Ypiranga de Erechim deixaram o Leão da Colina na décima posição da chave única.

A terceira rodada da fase classificatória será completada nesta quinta-feira (3/2). Caso o Juventude empate ou ganhe do Novo Hamburgo, o União Frederiquense entrará na zona de rebaixamento. Esse confronto ocorrerá no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, a partir das 21h30min.

O Leão da Colina jogará novamente no domingo (6/2), quando recebe o Juventude na Arena em Frederico Westphalen. O duelo está marcado para às 18h30min.

