Tiradentes do Sul: Fronteira entre Brasil e Argentina em Porto Soberbo deve ser aberta no próximo sábado

O Governador da Província de Missiones na Argentina, Oscar Herrera Ahuada, publicou em sua conta no Twitter, ontem, quarta-feira (02), a informação da abertura da travessia entre Brasil e Argentina, nos portos de Alba Posse/Porto Mauá, Puerto El Soberbio/Porto Soberbio e San Javier/Porto Xavier, e outros fora do Estado do Rio Grande do Sul.