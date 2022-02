Copa Cinquentão tem datas definidas para as finais

Na segunda-feira (31), no período da tarde, o CMD de Três Passos definiu as datas dos jogos das finais da Copa Cinquentão que envolvem Águia Negra e Grêmio Floresta.

Depois da parada cautelosa devido ao alto crescimento dos casos de Covid-19 e a longa estiagem, o CMD definiu que os jogos de ida das finais e da disputa do terceiro lugar acontecerá dia 12 de fevereiro, no estádio Preto e Branco, e os jogos de volta, no dia 19 de fevereiro no estádio Énio Petersem, de Linha Turvo.

Nas preliminares, se enfrentam Associação Santos de Linha Turvo e Vasco da Gama de Esquina Progresso Tiradentes do Sul, a partir das 15h, não havendo possibilidade de pênaltis nos jogos de ida.

Depois no “jogo de fundo”, Águia Negra e Grêmio Floresta começam a decidir a segunda Copa Cinquentão de Veteranos de Três Passos

Grêmio da Floresta: Foto: Pive Von Mühlen/Presidente CMD

