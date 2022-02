Com gol de Hyoran, Bragantino consegue primeira vitória no Paulista

Com um gol de um estreante, o Bragantino alcançou a sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta bateu o Guarani por 1 a 0 graças ao faro do meia Hyoran.

Após este resultado o Bragantino lidera o Grupo D da competição com 3 pontos conquistados. Já o Bugre está na vice-liderança do Grupo A com os mesmos 3 pontos.

Após um primeiro tempo sem gols, o Massa Bruta garantiu a vitória quando Hyoran recebeu a bola dentro da área aos 32 minutos, se livrou de um marcador com um giro e chutou no ângulo para marcar um belo gol.

Na próxima rodada o Bragantino recebe o São Paulo, na quinta (3) a partir das 21h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, mas a partir das 19h, o Guarani visita o Mirassol.