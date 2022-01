Gurias do Yucumã projeta despesas de R$ 200 mil em 2022

Em entrevista no programa Estação Província da manhã desta sexta-feira, o professor Ildo Scapini, diretor do Gurias do Yucumã/Flamengo projetou que terá uma despesa na casa de R$ 200 mil em 2022 para manter o clube ativo em três categoria, Sub-15, sub-17 e livre.

Neste ano as duas categorias de base vão disputar o campeonato Gaúcho, enquanto que a equipe principal vai estar disputando o Campeonato Brasileiro, Série A3 e o Campeonato Gaúcho. As despesas são relacionadas ao pagamento de salário dos três treinadores, da preparadora física do grupo principal e do treinador de goleiros das três categorias, além de ajudo de custo que será repassado para as atletas que moram a mais de 100 quilômetros de distância de Tenente Portela.

Estão ainda incluídos nesse montante os gastos com matérias, hospedagem, alimentação e deslocamento para os jogos. Ildo Scapini relatou que os R$ 88 mil reais anunciados pelo município de Tenente Portela como ajuda de custo, dará um folego importante para o desenvolvimento projeto.

No ano de 2021 o projeto teve um custo de R$ 116 mil, enquanto que as receitas foram de pouco mais de R$ 92 mil, ou seja, houve um prejuízo de cerca de R$ 20 mil que foram sanados através de um empréstimo. Segundo o professor Ildo Scapini, dentro desses R$ 200 mil projetados de despesas em 2022 está também o pagamento desse empréstimo.

