Trianon conquista o título do campeonato amador de Coronel Bicaco

Diante de centenas de torcedores presentes no estádio municipal, Avaí e Trianon entraram em campo na tarde do domingo (30/1) para a disputa do título do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Coronel Bicaco, edição 2021/2022.

O jogo:

Os finalistas começaram cautelosos o duelo. Nos primeiros minutos prevaleceu a forte marcação e a posse de bola no meio campo. Aos poucos, as equipes foram se soltando, mas sem chances claríssimas para abrir o marcador.

Com as defesas se sobressaindo em relação aos ataques, os times apostaram nas bolas paradas, fosse em cobranças de escanteios ou de faltas. E o primeiro tempo acabou sem grandes emoções.

A etapa complementar iniciou da mesma forma: forte marcação e a bola circulando no meio campo. O sol e a alta temperatura eram adversários para ambos os lados.

O Trianon foi quem teve a melhor oportunidade para balançar a rede durante os 90 minutos. Numa batida de escanteio, o zagueiro ‘Kannemann’ cabeceou e a bola passou perto do travessão.

Claramente, após os 30 minutos, Avaí e Trianon estavam mais preocupados em não levar gol. E assim, a decisão se arrastou até o apito derradeiro do árbitro. Com isso, o campeão seria conhecido nas penalidades máximas.

Com maior competência e melhor pontaria, o Trianon venceu por 3 a 2. Essa é a terceira vez que a equipe conquista o título municipal.

Na sequência, com a participação de autoridades locais, a diretoria do Conselho Municipal de Desportos (CMD) realizou a cerimônia de entrega das premiações aos primeiros colocados e também para os destaques individuais.

PREMIAÇÕES:

- Campeão:

Trianon

- Vice-campeão:

Avaí

- 3º lugar:

Ouro Verde

- 4º lugar:

Sementes Hammel

- Equipe mais disciplinada:

Palmeiras

- Goleiro menos vazado:

Marlon Chagas (Trianon)

- Goleador:

Maciel Cezarotto (Avaí)

- Jogador revelação:

Felipe Pinheiro (Palmeiras)

- Jogador destaque:

Robson Saldanha (Avaí)

