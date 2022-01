Gauchão 2022: União Frederiquense perde e termina a rodada na 10ª posição

Enfrentando um dos favoritos ao título estadual, o União Frederiquense não resistiu à força do Internacional. A partida disputada na noite do sábado (29/1), em Porto Alegre, terminou 2 a 0 para o colorado.

A derrota colocou o Leão da Colina na décima posição da tabela de classificação, somando um ponto ganho em dois jogos. Vale lembrar que a primeira fase do Gauchão 2022 reúne 12 times e os dois piores serão rebaixados para a Divisão de Acesso.

O União Frederiquense volta à campo na quarta-feira (2/2) para encarar o Ypiranga de Erechim. O confronto ocorrerá no Estádio Colosso da Lagoa, com início às 19 horas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.