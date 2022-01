Programa Avançar no Esporte assina 275 convênios para melhorias de áreas esportivas públicas

Para estimular as práticas esportivas no Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou 275 convênios de melhorias de espaçosesportivos públicosentre 21 e 24 de janeiro, contemplando 207 municípios de todas as regiões.

Esta é a primeira grande iniciativa alinhada com o Plano Estadual do Esporte (Lei 15.754), aprovado no ano passado, e que define as metas e diretrizes para o esporte gaúcho nos próximos dez anos (2022-2032).

Os projetos aprovados para o programa Avançar no Esporte estão divididos em obras de infraestrutura e iluminação de espaços esportivos. Entre novos projetos e melhorias de espaços já existentes, serão investidos R$ 113,5 milhões, sendo R$ 54,7 milhões de recursos do Tesouro do Estado, mais contrapartida dos municípios.

“Nenhum governo anterior investiu tanto no esporte e em tão pouco tempo. Os projetos, além de criar, vão revitalizar os espaços para prática de esporte, garantindo a sua utilização plena, ampliando seus acessos e segurança”, destacou o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus.

O Avançar no Esporte ainda prevê R$ 9,7 milhões em investimentos em material esportivo, reformas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) e cinco grandes eventos, entre eles o RS Verão Total (em andamento) e a Copa RS de Futebol Amador (com lançamento previsto para fevereiro).