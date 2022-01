Campeão do amador de Coronel Bicaco será conhecido no próximo domingo

O Conselho Municipal de Desportos (CMD) confirmou para a tarde do domingo (30/1), a decisão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Coronel Bicaco, edição 2021. Trianon e Avaí são os dois finalistas e a bola rola a partir das 16 horas.

Antes do início da partida, haverá uma solenidade com a entrada dos times em campo e a execução do hino nacional. A final será disputada no estádio municipal. A entrada é gratuita.

O CMD também informou que não ocorrerá o duelo valendo o terceiro lugar. As equipes envolvidas alegaram falta de atletas devido alguns estarem viajando de férias e outros infectados com Covid-19. Por acordo, o Ouro Verde ficou com o terceiro lugar e a representação da Sementes Hammel em quarto lugar.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.