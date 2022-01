União Frederiquense estreia com empate no Gauchão 2022

Com um empate. Foi assim que o União Frederiquense reestreou na elite do futebol do Rio Grande do Sul após sete anos. Na ocasião, também ocorreu a inauguração da iluminação na Arena em Frederico Westphalen, inclusive contando com a presença do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman.

Com a bola rolando, o Novo Hamburgo abriu o placar logo no começo do confronto. Aos sete minutos, Alexandre Alemão completou o cruzamento que veio da esquerda e fez 1 a 0. O União Frederiquense somente conseguiu igualar o marcador aos 17 minutos da etapa complementar. Eliomar chutou de fora da área no canto direito do goleiro adversário: 1 a 1.

O resultado deixou o Leão da Colina na terceira posição da chave única na fase classificatória. A primeira rodada do Gauchão 2022 será encerrada na quinta-feira (27/1).

No próximo sábado, o União Frederiquense vai encarar o Internacional em Porto Alegre. O jogo está marcado para às 19 horas.

