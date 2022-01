Goleiro três-passense deve ser titular do Grêmio na estreia do Gauchão

Um dos talentos do futebol regional atual, e que começou sua trajetória em Três Passos, junto ao Projeto Futebol com Vida, do Três Passos Atlético Clube (TAC), o jovem Felipe Scheibig, de 21 anos, deve ser um dos destaques da equipe do Grêmio que estreia na noite desta quarta-feira (26), no Campeonato Gaúcho.

Após quase um mês de trabalhos na pré-temporada, o primeiro desafio gremista em 2022 acontece hoje, às 19h, contra o Caxias, na Arena, em Porto Alegre. E será o grupo de transição do Tricolor que representará o clube nas primeiras rodadas da competição, sob o comando do técnico Cesar Lopes. Os titulares devem estrear somente na quarta rodada.

Campeão brasileiro de aspirante, no ano passado, Felipe Scheibig vai ganhando cada vez mais espaço no Grêmio, com muita qualidade e ótimo desempenho. No último dia 14 de dezembro, a direção gremista anunciou a compra do atleta três-passense. Seu passe pertencia ao TAC e ele estava emprestado ao Tricolor desde 2019.

Para adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro, a diretoria gremista pagou R$ 300 mil ao clube de Três Passos. O novo vínculo do atleta, agora em definitivo, se estende até dezembro de 2024.

A equipe do Grêmio para essa estreia deverá contar ainda com a presença de nomes já conhecidos do torcedor: o atacante Elias Manoel, o lateral Guilherme Guedes e o meia Pedro Lucas, que já atuaram pelo grupo principal do Grêmio, também estarão em campo neste início de temporada.

O meia Rildo e o lateral Felipe Albuquerque, que estavam emprestados em 2021, ganham novamente chance na equipe. Rildo, que estava no Brasil-Pel, deve ser titular hoje à noite.

Prováveis escalações:

Grêmio: Felipe Scheibig; Felipe, Ericson, Heitor e Gui Guedes; Jhonata Varela, Bitello, Vini Paulista e Pedro Lucas; Rildo e Elias Manoel. Técnico: César Lopes.

Caxias: Marcelo Pitol; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Jonathan; Amaral, Davi Lopes, Gustavinho e Diogo Sodré; França e Gustavo Gomez. Técnico: Rogério Zimmermann.

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Michael Stanislau e Otavio Legremanti.

Local: Arena, em Porto Alegre / Início: 19h

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.