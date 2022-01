Diretor do Inep deixa função para assumir cargo no Paraná

O diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Anderson Soares Furtado Oliveira, deixou hoje (25) o cargo após atuar por oito meses na função. A diretoria é responsável pelas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Oliveira aceitou convite para assumir um posto na Secretaria de Educação do Paraná. A exoneração a pedido foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

O lugar de Anderson Oliveira será ocupado pela economista Michele Cristina Silva Melo, que ocupava a gestão do diretoria de assuntos educacionais do Inep. Na função, Michele participou de estudos sobre o investimento necessário por estudante para que seja ofertada educação de qualidade na rede de ensino. A diretora também atuará em substituição do presidente do Inep, Danilo Dupas.

Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, agradeceu o trabalho de Anderson e desejou sucesso a Michele Melo.

“Manifesto meu agradecimento pelo trabalho desempenhando por Anderson Oliveira na Daeb e por todo o apoio dado ao presidente Danilo Dupas na realização dos exames e avaliações do Inep”, disse.