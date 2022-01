Administração de Tenente Portela vai repassar recursos para o Gurias do Yucumã

Prefeitura de Tenente Portela vai repassar recursos para as Gurias do Yucumã (Foto: Ascom/Tenente Portela)

O Município vai repassar em 2022 o valor de R$ 88 mil para o Flamengo/Gurias do Yucumã. Serão 10 parcelas mensais de R$ 8 mil, cada. O convênio deverá ser assinado na próxima semana, porém, o anúncio já ocorreu na tarde deste sábado, 22, na abertura da temporada do clube. A atividade foi realizada no Estádio do Miraguai, em Tenente Portela.

O próprio prefeito deu a boa notícia. Rosemar Sala confirmou que o apoio financeiro do Município não foi possível no ano passado haja vista que não havia previsão legal. Com a aprovação da Câmara de Vereadores da lei que regulamentou o patrocínio institucional, este ano, o Município será parceiro do clube que representará Tenente Portela em três categorias do Gauchão Feminino e no Brasileirão A3. A vaga na competição nacional foi obtida graças ao título de melhor equipe do interior do Estado, conquistado no final do ano passado.

Além do ato, também ocorreu a apresentação da comissão técnica do time e das atletas que vestirão a camiseta do Flamengo/Gurias do Yucumã. A tarde também serviu para um “peneirão” com jovens vindas de diversos Municípios. Conforme o técnico do time principal, Tiago Rodrigues, foram mais de 60 gurias, muitas delas com grande potencial e todas movidas pelo sonho de integrar o time portelense.

