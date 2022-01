Bia Haddad leva Brasil às semifinais de duplas no Aberto da Austrália

A paulista Bia Haddad e a cazaque Anna Danilina garantiram presença nas semifinais de duplas do Aberto da Austrália que ocorrerão amanhã (26), em horário ainda a ser definido. A parceria Brasil-Cazaquistão venceu de virada, após duas horas de partida, a dupla da sueca Rebecca Peterson com a russa Anastasia Potapova, por 2 sets a 1 (parciais de 4/6 7/5 e 6/3).

A career breakthrough for ???????? Anna Danilina & Beatriz Haddad Maia ????????



They defeat Rebecca Peterson & Anastasia Potapova 4-6 7-5 6-3 to reach the doubles semifinals.



#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/bv0H4R8Ewd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022

No próximo duelo, Haddad e Danilina enfrentarão as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, velhas conhecidas: no último dia 15, a dupla asiática foi derrotada pela parceria Brasil-Cazaquistão na semi do WTA 500 de Sidney, vencido dias depois por Haddad e Danilina.