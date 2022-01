Avanço da Ômicron leva Uerj a manter atividades presenciais suspensas

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai manter a suspensas as atividades presenciais não essenciais até o dia 15 de fevereiro próximo. A medida foi tomada com base em nota técnica da Pró-Reitoria de Saúde e considera o aumento de casos da variante Ômicron do coronavírus no município do Rio.

Segundo o reitor Ricardo Lodi, o objetivo é proteger a comunidade acadêmica. “Ao longo das duas primeiras semanas do mês de fevereiro, vamos acompanhar o quadro e verificar se é possível o retorno presencial, ao fim desse prazo. Do contrário, faremos uma nova suspensão”, manifestou Lodi, lembrando a responsabilidade “com a vida daqueles que trabalham e estudam na Uerj", afirmou.



As aulas começam no dia 2 de fevereiro, pela via remota, como já ocorreu no ano passado. “Tão logo haja possibilidade, voltaremos às atividades presenciais, que é o anseio de toda a comunidade acadêmica. Mas queremos fazer com segurança”, afirmou.



O calendário acadêmico aprovado deverá ser desenvolvido de forma remota enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais, com exceção apenas para as disciplinas oferecidas pelas unidades acadêmicas do Centro Biomédico.