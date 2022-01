Avaí e Trianon decidirão o título do campeonato amador de Coronel Bicaco

As semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Coronel Bicaco foram disputadas na tarde do domingo (23/1). Mesmo com o forte calor, um ótimo público acompanhou os jogos no estádio municipal.

Na preliminar, o Avaí fez 3 a 0 no Ouro Verde. Na outra semifinal, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Trianon venceu o time da Sementes Hammel nos pênaltis: 6 a 5.

De acordo com o Conselho Municipal de Desportos (CMD), o encerramento da competição está marcado para o domingo (30/1), a partir das 14 horas. No primeiro duelo, Ouro Verde e Sementes Hammel disputam o terceiro lugar. A decisão reunirá as equipes do Trianon e do Avaí.

