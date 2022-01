Mundial de Clubes: Fifa prorroga inscrições e Palmeiras ganha tempo

O Palmeiras anunciaria nesta segunda-feira (24) os 23 atletas inscritos para o Mundial de Clubes, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre 3 e 12 de fevereiro. A Federação Internacional de Futebol (Fifa), porém, prorrogou para até dois dias antes da estreia na competição o prazo para os clubes enviarem a relação de jogadores.

Segundo a assessoria de imprensa do Verdão, as equipes participantes do Mundial foram informadas da mudança por meio de circular enviada pela entidade, em dezembro. A razão é o aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) no mundo.

No caso do Palmeiras, a lista de inscritos pode ser informada até 6 de fevereiro. No dia 8, às 13h30 (horário de Brasília), a equipe de Abel Ferreira encara o ganhador do confronto entre Monterrey (México) e Al Ahly (Egito) no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, pela semifinal da competição.

O adiamento possibilita ao Verdão a inscrição de jogadores que sejam eventualmente contratados nos próximos dias. A equipe mira, principalmente, o reforço de um centroavante, já que o atacante Luiz Adriano, em atrito com a torcida, não faz parte dos planos e vem treinando separado do grupo.

Caso passe da semifinal, o Palmeiras decide o Mundial de Clubes no dia 12, às 13h30, no estádio Mohammed Bin Zayed, também em Abu Dhabi, contra Chelsea (Inglaterra), Al Hilal (Arábia Saudita), Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) ou Pirae (Taiti).