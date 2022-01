Gauchão 2022: União Frederiquense estreia contra o Novo Hamburgo

Doze times começam na quarta-feira (26/1), a luta pelo título do Gauchão 2022. As equipes jogarão entre si em turno único. Os quatro melhores avançam para as semifinais. Os dois últimos colocados ao término da fase classificatória serão rebaixados para a série A2 (Divisão de Acesso).

Pela segunda vez na elite do futebol do Rio Grande do Sul, o União Frederiquense estreia na competição deste ano encarando o Novo Hamburgo. A partida inicia às 16 horas da próxima quarta-feira na Arena em Frederico Westphalen.

Os torcedores que queiram acompanhar os jogos nos estádios precisarão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Será necessário ter, no mínimo, duas doses ou dose única do imunizante contra o vírus. Essa decisão foi acertada numa reunião virtual entre representantes da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e do Gabinete de Crise do Governo do Estado.

