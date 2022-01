A Agência Câmara de Notícias errou ao publicar nesta quinta-feira (20) uma matéria sobre o Projeto de Lei 2075/21, do deputado Hildo Rocha, que trata do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O projeto foi arquivado em setembro do ano passado a pedido do autor e não está mais em tramitação na Câmara dos Deputados.