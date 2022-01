Secretaria do Esporte e Lazer realizará a Copa RS de Futebol Amador

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) está organizando a Copa RS de Futebol Amador, que ocorrerá entre junho e dezembro. O objetivo é fomentar a prática esportiva, garantindo a inclusão dos 497 municípios gaúchos em uma grande competição.

O evento, que conta com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol, consiste na competição de equipes de Força Livre, a partir de 18 anos de idade, e equipes de Veteranos, a partir de 40 anos. Cada município do Estado pode inscrever quatro times contendo 36 jogadores, sendo dois de cada categoria.

O regulamento será publicado no site da SEL no dia 28 de janeiro (aba Eventos/Jogos/Copa RS de Futebol Amador), contendo as normas gerais e as especificidades do campeonato amador.

No dia 15 de fevereiro, será disponibilizada a ficha de pré-inscrição dos municípios para preenchimento da prefeitura ou secretaria encarregada pelo esporte. Ela deve ser enviada on-line para a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer até 15 de abril. Depois a SEL enviará um formulário para inscrição efetiva.

Segundo o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, “a ideia é organizar uma competição regrada e disciplinada, para o bem do futebol amador, e que proporcione momentos de esporte e lazer para os atletas e famílias envolvidas no evento”.

Com o ato de lançamento previsto para fevereiro, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a Copa RS de Futebol Amador tem o objetivo de proporcionar o intercâmbio entre os municípios inscritos das diversas regiões do Estado, contribuindo para o desenvolvimento do esporte amador, gerando integração entre os participantes.