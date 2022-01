Secretária da Educação visita escolas estaduais de Guaíba atingidas pelo temporal

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, acompanhou, na tarde desta terça-feira (18/1), a situação de escolas estaduais de Guaíba atingidas pelo temporal de segunda-feira (17/1). No município, onde a prefeitura decretou situação de emergência, foram visitados o Ciep Carmen Alice Laviaguerre e a Escola Professor Américo Braga.

Acompanhada pela titular da 12ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Claudete Oliveira, do diretor do Departamento de Obras Escolares, Luiz Patrick de Oliveira, do secretário adjunto da Secretaria de Obras e Habitação, Giovane Wickert, e de representantes da 12ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, Raquel Teixeira conversou com a prefeita em exercício de Guaíba, Cláudia Jardim, e com as equipes diretivas de cada escola.

A ação teve o objetivo de contabilizar os prejuízos e elaborar um plano de ação para reestruturar os estabelecimentos até o início do ano letivo, que começa em 21 de fevereiro. “Os engenheiros da Secretaria de Obras e Habitação já estão providenciando os projetos para realização das obras, e a Secretaria de Educação veio dizer para a comunidade escolar que os recursos financeiros necessários para recuperação das escolas estarão disponíveis. Estamos juntos e contem conosco”, destacou Raquel.

A prefeitura de Guaíba decretou situação de emergência em razão do temporal. Com quedas de árvores, casas destelhadas, falta de energia elétrica e alagamentos generalizados, o município foi um dos mais afetados no Rio Grande do Sul.