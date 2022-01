Copinha: Cruzeiro vai às quartas e Oeste será adversário do Palmeiras

Mais dois classificados às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos na tarde desta segunda-feira (17). No estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP), o Cruzeiro goleou o anfitrião Desportivo Brasil por 4 a 1 e se garantiu entre os oito remanescentes da competição. No confronto entre as surpresas da Copinha, o Oeste superou o Canaã-BA por 3 a 2 na Arena Barueri e será o adversário do Palmeiras, que, mais cedo, eliminou o atual campeão Internacional.



Apesar do placar elástico, a vitória cruzeirense foi sofrida. A Raposa abriu o marcador aos 4 minutos com o volante Ageu, em batida de fora da área que desviou na marcação antes de estufar as redes. O Desportivo Brasil deu trabalho ao goleiro Denivys e conseguiu empatar aos 44, com o atacante Marcelo Santos, após cobrança de escanteio.



Aos 6 minutos do segundo tempo, o meia Victor Diniz aproveitou um cruzamento de Alex Matos pela direita e recolocou o Cruzeiro à frente. O também atacante Vitor Roque, com uma pancada da entrada da área, fez o terceiro dos mineiros, aos 22. Nos acréscimos, Vitor Roque cruzou pela direita, o goleiro Orlando desviou e o atacante Vitinho, na sobra, sacramentou o triunfo celeste.



Nas quartas, o Cruzeiro terá pela frente o ganhador de São Paulo e Vasco, que estão em campo no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

Em Barueri, o Oeste foi para o intervalo com dois gols de vantagem sobre o Canaã. Aos 37 minutos, o meia Tite recebeu passe do atacante Kauã pela esquerda e bateu do meio da área para abrir o placar. Cinco minutos depois, Kauã tabelou na área pela esquerda e chutou cruzado, marcando o segundo do Rubrão.



Os baianos reagiram na etapa final. Aos 17 minutos, o zagueiro Aisley, de cabeça, descontou após cobrança de escanteio pela esquerda. Aos 40, o atacante Rian escapou da marcação pela direita e cruzou. O meia Natan cabeceou na trave e o atacante Vinícius Alves, na sobra, deixou tudo igual. Quando o jogo caminhava para os pênaltis, Reifit (o mesmo que definiu a vitória do Oeste sobre o Flamengo) voltou a brilhar. O atacante deu um belo chute cruzado, no ângulo, decretando a classificação dos paulistas aos 44 minutos.