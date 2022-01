Tenente Portela emite alerta devido o aumento de infecções pela Covid-19

Os casos de síndrome respiratória têm aumentado consideravelmente nos últimos dias na cidade. Informações do Centro de Vigilância Estadual também confirmam a tendência quanto à elevação dos casos de Covid-19 e Influenza em todo o Estado.

Diante deste quadro, a Prefeitura de Tenente Portela, juntamente com o Hospital Santo Antônio, orienta a população portelense a reforçar as medidas sanitárias, tais como: usar máscara adequadamente, lavar as mãos, usar álcool em gel e, sobretudo, evitar aglomerações.

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, lembra que é fundamental a vacinação contra a Covid-19. As orientações valem também para quem já está vacinado, mesmo aqueles que já receberam as duas doses. Fique atento ao calendário de vacinação e complemente a imunização com a dose de reforço.

A pandemia, infelizmente, ainda não acabou, portanto, não dá para deixar os cuidados de lado.

Informações: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, (55) 3551 3400, ramal 1.

