Tenente Portela possui 21 casos ativos do novo coronavírus

Vinte e um moradores de Tenente Portela são considerados casos ativos do novo coronavírus. Outras 19 pessoas aguardam o resultado de exames laboratoriais. Essas informações constam no boletim epidemiológico editado na segunda-feira (10/1).

Desde o começo da pandemia, o município acumula 1.907 diagnósticos positivos da doença e 1.850 pacientes curados. Ainda, 36 mortes são atribuídas ao vírus.

Apenas um domiciliado em Tenente Portela permanece internado no Hospital Santo Antônio (HSA) com sintomas de Covid-19. Ele é suspeito de contaminação e encontra-se na enfermaria.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza, até o momento, 9.530 testes realizados para verificação do novo coronavírus, dos quais, 7.650 pacientes tiveram resultado negativo.

