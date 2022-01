Homem fica ferido ao mergulhar no Rio Uruguai em Itapiranga

Na tarde de domingo (09), por volta das 16h30min, a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Itapiranga, foi acionada para socorrer um homem de 35 anos, que se feriu ao mergulhar nas águas do Rio Uruguai em Itapiranga (SC). Ele estava consciente, orientado aos cuidados de populares.

O senhor é natural de Ampere no estado do Paraná e banhava-se no Rio Uruguai, quando ao mergulhar bateu a cabeça em pedras.

Ao chegar no local guarnição encontrou senhor com diversos cortes na cabeça, com intensa hemorragia. Após analise e feito curativo compressivo, o homem foi conduzido ao hospital de Itapiranga.

