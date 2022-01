Obras de pavimentação avançam na ERS-126, no nordeste do RS

As obras de mais uma ligação regional estão em ritmo avançado no nordeste gaúcho. Com a pavimentação de mais um trecho da ERS-126, os moradores de Guabiju e Nova Araçá poderão transitar entre os municípios com mais conforto e segurança.

Os trabalhos nos 15 quilômetros da rodovia são realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, e integram o Plano de Obras do programa Avançar, do governo do Estado.

“Já havíamos concluído o asfalto entre Guabiju e São Jorge. Agora, damos continuidade à pavimentação dessa importante rodovia até Nova Araçá com investimento de R$ 22 milhões, o que reforça nosso empenho em investir na infraestrutura rodoviária de diferentes regiões do Rio Grande o Sul”, destaca o secretário Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, no momento as atividades estão concentradas entre os km 12 e 13 da ERS-126. “Estamos acompanhando o andamento dos trabalhos que, na etapa atual, envolvem drenagem, terraplenagem e sub-base”, detalha. “Em breve, iniciaremos a implantação do pavimento, avançando nessa importante obra para o desenvolvimento da região.”

As obras entre Guabiju e Nova Araçá integram o conjunto de investimentos anunciados pelo programa Avançar para a pavimentação de 20 ligações regionais. Serão investidos, aproximadamente, R$ 522 milhões do Tesouro do Estado nos serviços. Também na ERS-126, foi concluída a recuperação entre Ibiraiaras e São Jorge, com as condições de tráfego renovadas em 18 quilômetros da rodovia.